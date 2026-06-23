Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Grundschule in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Im Zeitraum vom Nachmittag des 18.06.2026 bis zum Vormittag des 19.06.2026 wurde auf dem Gelände der Grundschule in der Beethovenstraße eine Sitzbank durch bislang unbekannte Täter massiv beschädigt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Grundschule gemacht haben oder sonstige Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

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