Polizei Düren

POL-DN: Reizgas an Schule versprüht

Titz (ots)

Am Donnerstagmittag (02.07.2026) kam es an einer Schule in der Schulstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:00 Uhr wurde im Rahmen des letzten Schultages der Abschlussklassen im Treppenhaus des Schulgebäudes offenbar Reizgas versprüht. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die das Treppenhaus anschließend passierten, klagten über Atemwegsreizungen, gereizte Augen und Kopfschmerzen.

Insgesamt wurden acht Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie drei Lehrkräfte vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die leere Reizgaskartusche wurde aufgefunden und sichergestellt. Wer das Reizgas versprüht hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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