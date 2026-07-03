Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Angriff nahe des Dürener Bahnhofs

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (02.07.2026) kam es in einer Gaststätte in der Josef-Schregel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 03:00 und 04:00 Uhr hielt sich ein 18-jähriger Mann aus Düren in dem Lokal auf. Seine Umhängetasche legte er neben sich auf dem Boden ab. Im Tatzeitraum kam es seinen Angaben zufolge zunächst zu Streitigkeiten mit mehreren unbekannten Männern. Einer der Unbekannten schlug ihm im Rahmen des Streits unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin wurde er von einer weiteren Person zu Boden gebracht und von mehreren Personen geschlagen und getreten. Nachdem die Angreifer von ihm abgelassen hatten, befand sich seine Tasche nicht mehr neben ihm. Wohin die Täter flüchteten, ist nicht bekannt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Erstversorgung.

Zwei der Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - Mitte 30 - Ca. 160-170cm groß - Kräftige Statur - Glatze - Dunkler Bart - Helles Hemd

2. Person:

- männlich - Mitte 20 - Ca- 160-170cm groß - schlanke Statur - schwarze, kurze Haare - dunkler Bart - Weißes Hemd.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949-0 zu melden.

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