Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Zwischen Freitag (12.06.), gegen 9 Uhr, und Mittwoch (17.06.), gegen 13.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf nicht bekannte Art Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend vom Tatort. Es wurde Diebesgut im Wert von rund 100 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

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