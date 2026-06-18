POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Vogelsberg (ots)
Einbruch in Mehrfamilienhaus
Alsfeld. Zwischen Freitag (12.06.), gegen 9 Uhr, und Mittwoch (17.06.), gegen 13.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf nicht bekannte Art Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend vom Tatort. Es wurde Diebesgut im Wert von rund 100 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell