Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer übersieht Pedelec-Fahrerin - Eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) kam es auf der Valencienner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin. Die Zweiradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Valencienner Straße aus Richtung Langerwehe kommend. Auf Höhe der Einfahrt eines Elektromarktes beabsichtigte der Mann, nach links in diese abzubiegen.

Dabei übersah er eine entgegenkommende 37-jährige Frau aus Düren, die zeitgleich die Valencienner Straße auf dem Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung Schillingsstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte die 37-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und vor Ort entlassen. Der 75-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2600 Euro.

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