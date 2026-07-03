PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrer übersieht Pedelec-Fahrerin - Eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) kam es auf der Valencienner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin. Die Zweiradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Valencienner Straße aus Richtung Langerwehe kommend. Auf Höhe der Einfahrt eines Elektromarktes beabsichtigte der Mann, nach links in diese abzubiegen.

Dabei übersah er eine entgegenkommende 37-jährige Frau aus Düren, die zeitgleich die Valencienner Straße auf dem Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung Schillingsstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte die 37-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und vor Ort entlassen. Der 75-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 10:02

    POL-DN: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

    Linnich (ots) - Im Einmündungsbereich Rurdorfer Straße / Welzer Straße Straße kam es am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine Person wurde leicht verletzt. Um 14:46 Uhr war eine 31-jährige Frau aus Linnich mit ihrem Pkw auf der Rurdorfer Straße in Richtung Rurdorf unterwegs. Im Einmündungsbereich beabsichtige sie, nach rechts in die Welzer Straße ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:01

    POL-DN: Reizgas an Schule versprüht

    Titz (ots) - Am Donnerstagmittag (02.07.2026) kam es an einer Schule in der Schulstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12:00 Uhr wurde im Rahmen des letzten Schultages der Abschlussklassen im Treppenhaus des Schulgebäudes offenbar Reizgas versprüht. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die das Treppenhaus anschließend passierten, klagten ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 09:59

    POL-DN: Zeugensuche nach Angriff nahe des Dürener Bahnhofs

    Düren (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (02.07.2026) kam es in einer Gaststätte in der Josef-Schregel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 03:00 und 04:00 Uhr hielt sich ein 18-jähriger Mann aus Düren in dem Lokal auf. Seine Umhängetasche legte er neben sich auf dem Boden ab. Im Tatzeitraum kam es seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren