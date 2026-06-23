Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Punkte gestohlen

Balve (ots)

Unbekannte haben das E-Mail-Konto einer Balverin "gehackt". Am Morgen bemerkte sie eine Flut von Mails mit Benachrichtigungen über Registrierungsversuche. Außerdem stellte sie fest, dass ihre Mailadresse bei einem Punktesammeldienst geändert und Punkte in einen Gutschein umgewandelt bzw. eingelöst wurden. Die Geschädigte änderte sofort sämtliche Passwörter und erstattete noch am Montagmorgen Anzeige bei der Polizei. Woran es in diesem Fall gelegen hat, das versucht die Polizei nun zu ermitteln.

In anderen Fällen liegt es oft an viel zu leicht zu erratenden Passwörtern. Besonders beliebt sind "12345" oder "Passwort" als Passwort. Die Polizei warnt: Ein solches Kennwort ist nicht mehr wert als ein Haustürschlüssel unter der Fußmatte. Besonders fatal wirkt sich eine solche unsichere Sicherung bei E-Mail-Fächern aus. Wer Zugang zu fremden Mailfächern bekommt, der kann nicht nur sehen, wo ihre Opfer im Internet bestellen und welche Konten noch online geführt werden. Über Passwort-Änderungen verschaffen sich Kriminelle auch leicht Zugang zu diesen Konten und können beliebig Adressen ändern, Bestellungen ordern und eine Menge Schaden anrichten. Hinweise zu sicheren Passwörtern gibt das Landeskriminalamt (LKA) unter https://www.mach-dein-passwort-stark.de/ (cris)

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