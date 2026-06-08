Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle, Verkehrsunfallflucht, gefährliches Überholmanöver, E-Scooter gestohlen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: 52-jähriger Motorradfahrer gestürzt

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer stürzte am Sonntagabend in Lauda-Königshofen im Stadtteil Unterbalbach und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 52-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr im Bildweg in Richtung Bürgermeister-Kolb-Straße und stürzte aufgrund bislang unbekannter Ursache. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Bad Mergentheim: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen am Samstag in der Wolfgangstraße in Bad Mergentheim einen E-Scooter. Die Täter entwendeten den E-Scooter der Marke Xiaomi zwischen 18 Uhr und 19 Uhr vor einem Einkaufszentrum und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Weikersheim: Fahrrad contra Auto - Fahrradfahrer schwer verletzt

Eine 64 Jahre alte Fahrerin eines VW ist am Samstag in Weikersheim mit einem 70-jährigen Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die 64-Jährige fuhr gegen 14:20 Uhr mit ihrem VW in der Wilhelm-Röntgen-Straße. Als sie nach links in die Johannes-Keppler-Straße abbiegen wollte, übersah sie mutmaßlich den von rechts kommenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 70-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Bad Mergentheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine Autofahrerin soll am Samstag in der Johann-Hammer-Straße in Bad Mergentheim einen Verkehrsunfall verursacht haben und anschließend davongefahren sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Frau soll gegen 16 Uhr mit ihrem Toyota auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gefahren sein und dabei einen geparkten Opel beschädigt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung am Samstag auf der Landesstraße 2310 bei Wertheim. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr gegen 16:30 Uhr auf der L2310 in Richtung Eichel, als ihr ein Mercedes entgegenkam, welches gerade zwei Autos überholte. Die Streife musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrzeugführer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen und zur Anzeige gebracht. Zeugen, insbesondere die zwei Autos, die überholt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

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