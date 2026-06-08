Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Gasaustritt, Falsche Polizeibeamte, Widerstand, Unfall, -flucht, Diebstahl

Heilbronn (ots)

Eppingen: Gasaustritt in Schule

Ein Grundschulgebäude und ein angrenzender Kindergarten wurden am Montagmorgen in Eppingen-Richen geräumt. Gegen 6:30 Uhr wurde in der Schule in der Stebbacher Straße Gasgeruch wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch keine Schüler im Gebäude. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten im Keller Gas- und Wasseraustritt feststellen. Wie es dazu kam ist bisher unbekannt. Die Kellerräume wurden gelüftet und das Wasser abgepumpt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt. Alle Schul- und Kindergartenkinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Stebbacher Straße musste während der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt werden.

Heilbronn: Geld und Bankkarte bei 84-Jährigem abgeholt

Falsche Polizeibeamte täuschten einen 84-Jährigen in Heilbronn und erlangten so Bargeld, Schmuck und die Bankkarte des Mannes. Die Täter nahmen am Freitagnachmittag Kontakt zu dem Senior auf. Dabei gab ein angeblicher Polizist an, dass er einer Diebesband auf der Spur sei und er daher die Wertsachen des 84-Jährigen sichern muss. Daraufhin übergab der Mann Bargeld, Schmuck sowie seine Bankkarte mit PIN einem Unbekannten an seiner Haustür. Wenig später wurde Geld von seinem Konto abgehoben. Der Täter flüchtete.

Pfaffenhofen: Zwei Beamte durch Widerstandshandlung verletzt

Während einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag verletzte ein 25-Jähriger zwei Polizeibeamte. Der Mann wurde gegen 0:15 Uhr im Pfaffenhofener Ortsteil Weiler angehalten. Bereits zu Beginn der Kontrolle zeigte er sich unkooperativ, verweigerte das Aushändigen seiner Dokumente sowie die Nennung seiner Personalien. Da der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige unter der Einwirkung von Alkohol stand, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten, welchen er ablehnte. Letztendlich mussten dem Mann Handschellen angelegt werden, um ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu transportieren. Dagegen widersetzte er sich massiv durch Sperren, Wegdrehen und Winden. Hierdurch erlitten die beiden Beamten leichte Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der 25-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ilsfeld: Pkw überschlagen

Schwere Verletzungen erlitt ein 21-Jähriger bei einem Unfall am Freitagabend in Ilsfeld-Auenstein. Ein 18-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Eisenbahnstraße von der Hauptstraße kommend in Richtung Auensteiner Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 21-Jährige mit seinem Fiat Panda auf der Auensteiner Straße von Ilsfeld in Richtung Beilstein. An der Kreuzung übersah der Mercedes-Lenker wohl den kreuzende Fiat und missachtete dessen Vorfahrt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Fiat und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Neckarsulm: 4.000 Euro Schaden nach Flucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am vergangenen Montag (1. Juni) einen geparkten Audi A3 in Neckarsulm. Das schwarze Pkw stand gegen 7 Uhr am Fahrbahnrand der Damaschkestraße, als ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit diesem kollidierte und anschließend flüchtete. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Weinsberg: Heckscheibe eingeschlagen

Aus einem in Weinsberg geparkten Fiat entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Samstag Akkus. Der Pkw stand zwischen 23 Uhr und 2 Uhr in der Heilbronner Straße vor dem Gebäude 55/1, als die Täter die Heckscheibe einschlugen und drei Akkus im Wert von rund 1.000 Euro entwendeten. Anschließend flüchteten sie unbekannt. Zeugenhinweise nimm das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

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