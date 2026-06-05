Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vermisstenfahndung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Igersheim: 35-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei sucht nach einem 35 Jahre alten Mann aus Igersheim. Angehörige meldeten den Mann am Donnerstag als Vermisst, nachdem er seine Wohnanschrift in Igersheim verlassen hatte. Ein von ihm genutztes Auto wurde zuletzt in einem nahegelegenen Waldgebiet bei Igersheim gefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 35-Jährigen. Der Vermisste ist 35 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, ist etwa 185 Zentimeter groß und hat braune Augen. Er ist möglicherweise mit einer Jeans, einem Polo-Hemd und knöchelhohen Wanderschuhen bekleidet. Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Vermissten können dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Rufnummer 07931 54990 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Die Vermisstenfahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/igersheim-vermisstenfahndung/

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