Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung und Vespa-Fahrer bei Unfall verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Pfedelbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstagnachmittag trieb ein 40-Jähriger in Pfedelbach den Puls mehrerer Autofahrer in die Höhe. Der Mann war gegen 16:30 Uhr zunächst mit quietschenden Reifen über den Parkplatz eines Discounters in der Dieselstraße gefahren. Zwei Insassen verließen auf dem Parkplatz das Fahrzeug, woraufhin der 40-Jährige seinen Wagen stark beschleunigte. Bei der Ausfahrt vom Parkplatzgelände auf die Hohenlohe-Allee kollidierte der Seat mit einem Verkehrszeichen, dass vollständig aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Eine 49-Jährige musste daraufhin mit ihrem VW eine Vollbremsung einlegen um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu verhindern. Der 40-Jährige fuhr indes auf der Hohenlohe-Allee weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Pfedelbacher Innenstadt, nutzte dazu aber die Gegenfahrspur. Hier kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem hellen Kleinwagen entgegen. Der Unbekannte musste laut Zeugen ebenfalls stark abbremsen um einer Kollision mit dem Seat zu entgehen. Zudem soll der 40-Jährige zuvor innerorts drei Fahrzeuge in gefährlicher Weise überholt haben. Auch diese Verkehrsteilnehmer sind bisher unbekannt. Eine Polizeistreife konnte das Unfallauto und seinen Fahrer schließlich in der Öhringer Straße antreffen. Dort stellte sich durch einen Atemtest heraus, dass der 40-Jährige alkoholisiert gefahren war. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnte der Mann dagegen nicht abgeben, da er nicht in Besitz eines solchen ist. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die die Fahrweise des Seat-Lenkers in Pfedelbach beobachten konnten. Insbesondere der Fahrer des zum Abbremsen gezwungenen hellen Kleinwagens sowie die unbekannten Lenker der überholten Fahrzeuge, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Möglingen: Vespa-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 47-Jähriger erlitt bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend bei Möglingen schwere Verletzungen. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr auf seiner Vespa auf einem Feldweg von Schweizerhof in Richtung Erlenhof, als er aus unbekannten Gründen mit seinem Gefährt auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Ein Zeuge fand den Rollerfahrer am Boden liegend und informierten die Einsatzkräfte. Der Mann kümmerte sich bis zum Eintreffen eines Rettungswagens um den Verletzten. Um zu überprüfen, ob der 47-Jährige Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Das Ergebnis steht derzeit noch aus.

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