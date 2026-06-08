Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, verletztes Kind, Sachbeschädigung, Unfälle unter Alkoholeinfluss

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Höpfingen: 8.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein Unbekannter verursachte am Freitagvormittag vermutlich mit einer Zugmaschine mit Anhänger Schaden an einem geparkten Opel Astra. Der Pkw stand zwischen 7:30 Uhr und 10:15 Uhr im Bereich der Schafgasse. Der Fahrer des Gespanns wollte wohl von der Schafgasse auf die Landstraße abbiegen und blieb dabei an dem auf einem Parkplatz abgestellten Opel hängen. Hierdurch wurde der Pkw etwa einen Meter nach vorne geschoben und es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Fahrer der Zugmaschine setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Mosbach: 8-Jährige bei Unfall verletzt

Mit einem Mercedes kollidierte eine 8-Jährige am Sonntagnachmittag in Mosbach und erlitt schwere Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer des Pkws war gegen 13:15 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs. Dort rannte das Mädchen von links nach rechts über die Fahrbahn und stieß gegen die Fahrertür des Mannes. Das Kind wurde im Rettungswagen behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Billigheim-Sulzbach: Auf Motorrad eingetreten - Zeugen gesucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte ein Unbekannter am Samstagabend in Billigheim-Sulzbach. Der Mann soll gegen 23 Uhr mehrmals gegen ein geparktes Motorrad getreten haben, das auf dem Parkplatz der Sporthalle geparkt war. Der Täter wird als junger Mann, etwa 1,90 bis 2 Meter groß beschrieben, hatte einen Ziegenbart und soll ein rotes T-Shirt, eine Jeansjacke sowie einen Fischerhut getragen haben. Zeugen, die Hinweise zur Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Neunkirchen: Pkw überschlagen

Vermutlich führten Alkoholkonsum und nicht angepasste Geschwindigkeit am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in Neunkirchen. Ein 28-jähriger VW-Lenker war gegen 20:15 Uhr gemeinsam mit seiner 26-jährigen Beifahrerin auf der Landesstraße 633 von Neckarkatzenbach in Richtung Guttenbach unterwegs. Dort geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Getreidefeld zum Stehen. Er wurde hierbei leicht verletzt, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest beim 28-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Elztal: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Mit mehr als 1,5 Promille verursachte ein 53-Jähriger in der Nacht auf Samstag einen Verkehrsunfall. Der Mann war gegen 23:15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 615 von Muckental in Richtung Dallau unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er ein Verkehrszeichen und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Ein Alkoholtest zeigte dann den hohen Promillewert, weshalb der 53-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell