Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Unerlaubter Aufenthalt führt zu Festnahme

Erfurt (ots)

Bundespolizisten bestreiften am Mittwoch unter anderem die Nahverkehrsverbindung zwischen Neudietendorf und dem Erfurter Hauptbahnhof. Dabei stellten sie einen Mann fest, der sich nicht ausweisen konnte.

Der Reisende gab sich als afghanischer Staatsangehöriger zu erkennen. Die Überprüfung seiner mündlichen Angaben führte die Beamten zu einer aktuellen Fahndung. Der 28-jährige wird zum Zwecke seiner Aufenthaltsbeendigung gesucht. Er wurde festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fand man die im Sommer des Jahres 2025 abgelaufene Aufenthaltsgestattung.

Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verbrachte er im Gewahrsam der Bundespolizei.

Die zuständige Ausländerbehörde wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Über den Haftantrag hat am heutigen ein Gericht entschieden. Der Afghane wurde im Anschluss in die Abschiebehafteinrichtung nach Arnstadt gebracht.

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