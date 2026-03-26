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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bedroht einen Reisenden am Bahnhof mit Axt

BPOLI EF: Mann bedroht einen Reisenden am Bahnhof mit Axt
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Arnstadt, Arnstadt Bahnhof (ots)

Über die Telefonnummer 110 ging am Mittwochnachmittag ein Notruf bei der Polizei ein. Am Bahnhof Arnstadt soll ein 21-jähriger Mann mit einem Messer bedroht worden sein.

Mehrere Beamte eilten zum Einsatzort. Der Tatverdächtige 24-jährige Deutsche konnte schnell ausfindig gemacht werden. Das vermeintliche Messer stellte sich als gekürzte Axt dar. Diese wurde durch Bundespolizisten sichergestellt.

Der Bedrohung ging eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem 21-jährigen Afghanen voran.

Es wurden keine Personen verletzt. Für Umstehende bestand keine Gefahr, auch weil Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort waren.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen und zum Umstand des Konfliktes.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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