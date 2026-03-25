Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zugfahrt endet mit mehreren Anzeigen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Zwei Männer, 18 und 33 Jahre alt, nutzten in der Nacht von Montag zu Dienstag einen ICE von Leipzig nach Erfurt, allerdings ohne die erforderlichen Tickets. Beide schlossen sich nach der Fahrscheinkontrolle in der Zugtoilette ein.

Die Bahn hat daraufhin die Bundespolizei informiert, um beim Halt im Erfurter Hauptbahnhof die zwei Fahrgäste zu übernehmen. Auf ein Ansprechen reagierten die beiden Männer jedoch nicht. Als Bundespolizisten die Tür öffneten, leistete der Ältere unmittelbar Widerstand und biss einen Beamten in die Hand.

Beide Reisende standen unter dem Einfluss von Drogen oder anderen berauschenden Mitteln. In der Dienststelle zeigte der 33-jährige Algerier ein stark auffälliges Verhalten. Sein libyscher Begleiter hatte mit den Folgen des Drogenkonsums zu kämpfen. Auf Grund ihres Zustandes mussten beide aus Gründen der Gefahrenabwehr für sich und Dritte im weiteren Verlauf ärztlich betreut werden. Der gebissene Polizist wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

Die Männer verfügen über keinen legalen Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik, weshalb die Ausländerbehörde in den Vorgang einbezogen wird.

Im Ergebnis dieser Zugreise wurden gegen die Männer Ermittlungsverfahren wegen der ticketlosen Fahrt, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

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