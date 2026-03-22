Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einsatz im Eisenacher Hauptbahnhof wegen Bedrohung

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Gegen 12:00 Uhr ging über den polizeilichen Notruf eine mündlich ausgesprochene Bedrohung gegen den Eisenacher Hbf. ein.

Die Verkehrsstation wurde geräumt und der Zugverkehr musste temporär eingestellt werden.

Landes- und Bundespolizei haben gefahrenabwehrende Maßnahmen getroffen und konnten im Anschluss Entwarnung geben. Die Einschränkungen für den Betrieb und Reisende sind um 13:14 Uhr wieder aufgehoben worden.

Es bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Personen- und Sachwerte.

Die Ermittlungen wegen der Bedrohung wurden gegen unbekannte Täterschaft aufgenommen.

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