Bundespolizeiinspektion Erfurt
BPOLI EF: Einsatz im Eisenacher Hauptbahnhof wegen Bedrohung
Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)
Gegen 12:00 Uhr ging über den polizeilichen Notruf eine mündlich ausgesprochene Bedrohung gegen den Eisenacher Hbf. ein.
Die Verkehrsstation wurde geräumt und der Zugverkehr musste temporär eingestellt werden.
Landes- und Bundespolizei haben gefahrenabwehrende Maßnahmen getroffen und konnten im Anschluss Entwarnung geben. Die Einschränkungen für den Betrieb und Reisende sind um 13:14 Uhr wieder aufgehoben worden.
Es bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Personen- und Sachwerte.
Die Ermittlungen wegen der Bedrohung wurden gegen unbekannte Täterschaft aufgenommen.
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