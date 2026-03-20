Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten stellen Axt in Regionalbahn sicher

Meiningen, Meiningen Bahnhof (ots)

Ein Südthüringer Bahnunternehmen informierte die Bundespolizei in Meiningen darüber, dass ein Fahrgast mit einer Axt in einen Regionalzug eingestiegen sei.

Die Beamten eilten zum Zug, der zur Abfahrt nach Zella-Mehlis bereitstand. In der Mitte eines Wagens erkannten sie den beschriebenen Mann.

Der 63-Jährige wurde angesprochen und aus dem Zug begleitet. Gegen ihn liegt zudem ein Hausverbot vor, weil er in der Vergangenheit gewaltsam mit einem Stock auf einen Triebfahrzeugführer eingeschlagen hat. Die Bundespolizisten merkten im Gespräch mit dem Deutschen, dass dieser wirren Angaben machte. Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurde die Axt sichergestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

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