Polizei Düren

POL-DN: 10 Tonnen zu schwer - Verkehrsdienst stoppt überladenen Holztransporter

Niederzier (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Düren hat am Donnerstag (02.07.2026) auf der B56 bei Niederzier einen massiv überladenen Holztransporter aus dem Verkehr gezogen. Der niederländische Fahrer war den Beamten bereits im vergangenen Jahr wegen eines ähnlichen Verstoßes aufgefallen.

Bereits auf den ersten Blick wirkte das Gespann deutlich überladen. Die anschließende Verwiegung bestätigte den Verdacht: Der Holztransporter brachte mehr als 50 Tonnen auf die Waage und war damit rund 10 Tonnen schwerer als zulässig. Neben der erheblichen Überladung stellten die Beamten weitere gravierende Mängel fest. Ein Reifen der Zugmaschine war so stark beschädigt, dass das Drahtgeflecht bereits frei lag. Zudem war die Windschutzscheibe großflächig gerissen und die Sicht des Fahrers erheblich eingeschränkt.

Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer bereits im vergangenen Jahr wegen eines massiven Überladungsverstoßes im Kreis Düren aufgefallen war. Aufgrund der wiederholten Pflichtverletzung ist mit einem deutlich erhöhten Bußgeld zu rechnen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Erst nach dem Abladen des überschüssigen Holzes sowie der Beseitigung der technischen Mängel darf der Holztransporter seine Fahrt fortsetzen.

Gegen den Fahrer und das niederländische Transportunternehmen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Eurobereich hinterlegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell