PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 10 Tonnen zu schwer - Verkehrsdienst stoppt überladenen Holztransporter

Niederzier (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Düren hat am Donnerstag (02.07.2026) auf der B56 bei Niederzier einen massiv überladenen Holztransporter aus dem Verkehr gezogen. Der niederländische Fahrer war den Beamten bereits im vergangenen Jahr wegen eines ähnlichen Verstoßes aufgefallen.

Bereits auf den ersten Blick wirkte das Gespann deutlich überladen. Die anschließende Verwiegung bestätigte den Verdacht: Der Holztransporter brachte mehr als 50 Tonnen auf die Waage und war damit rund 10 Tonnen schwerer als zulässig. Neben der erheblichen Überladung stellten die Beamten weitere gravierende Mängel fest. Ein Reifen der Zugmaschine war so stark beschädigt, dass das Drahtgeflecht bereits frei lag. Zudem war die Windschutzscheibe großflächig gerissen und die Sicht des Fahrers erheblich eingeschränkt.

Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer bereits im vergangenen Jahr wegen eines massiven Überladungsverstoßes im Kreis Düren aufgefallen war. Aufgrund der wiederholten Pflichtverletzung ist mit einem deutlich erhöhten Bußgeld zu rechnen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Erst nach dem Abladen des überschüssigen Holzes sowie der Beseitigung der technischen Mängel darf der Holztransporter seine Fahrt fortsetzen.

Gegen den Fahrer und das niederländische Transportunternehmen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er noch vor Ort eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Eurobereich hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 10:07

    POL-DN: Pkw-Fahrer übersieht Pedelec-Fahrerin - Eine Person leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) kam es auf der Valencienner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin. Die Zweiradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Valencienner Straße aus Richtung Langerwehe kommend. Auf Höhe der Einfahrt eines ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:02

    POL-DN: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

    Linnich (ots) - Im Einmündungsbereich Rurdorfer Straße / Welzer Straße Straße kam es am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine Person wurde leicht verletzt. Um 14:46 Uhr war eine 31-jährige Frau aus Linnich mit ihrem Pkw auf der Rurdorfer Straße in Richtung Rurdorf unterwegs. Im Einmündungsbereich beabsichtige sie, nach rechts in die Welzer Straße ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:01

    POL-DN: Reizgas an Schule versprüht

    Titz (ots) - Am Donnerstagmittag (02.07.2026) kam es an einer Schule in der Schulstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12:00 Uhr wurde im Rahmen des letzten Schultages der Abschlussklassen im Treppenhaus des Schulgebäudes offenbar Reizgas versprüht. Mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die das Treppenhaus anschließend passierten, klagten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren