In der Nacht auf Dienstag durfte ein 23-Jähriger nach einer Kontrolle in Ehingen nicht mehr weiterfahren.

Gegen 1 Uhr war der 23-Jährige in der Adolffstraße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Audi-Fahrer. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er trotz aktuellem Fahrverbot mit seinem Pkw unterwegs war. Da er seinen Führerschein nach Aufforderung der Stadt Ulm nicht abgegeben hatte, ermittelt die Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Die Streife des Polizeireviers Ehingen untersagte ihm deshalb die Weiterfahrt und beschlagnahmte seinen Führerschein. Warum durch die Behörde dem Mann ein Fahrverbot erteilt wurde, ist nicht bekannt.

