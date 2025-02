POL-PPKO: Fahrraddiebstahl in der Schloßstraße

Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 12.02.2025, kam es gegen 13 Uhr zu einem Diebstahl aus dem Geschäft "Gepäckausgabe" in der Clemensstraße 26-30 in Koblenz. Der bislang unbekannte Täter betrat den Laden und ging in den hinteren Bereich. Dort nahm er eine Tasche sowie einen Koffer aus dem Regal und flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: - männlich - mittleren Alters - graue Mütze - dunkle Wellensteyn Jacke - ...

