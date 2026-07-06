Polizei Düren

POL-DN: Verdächtige Personen mit Schusswaffe sorgen für Polizeieinsatz

Niederzier (ots)

Eine angebliche Bedrohungssituation, bei der im Bereich der Nelly-Pütz-Straße eine Person mit einer Schusswaffe hantierte, sorgte am Samstagabend (04.07.2026) für einen Polizeieinsatz.

Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen "verdächtige Personen" im Bereich der Köttenicher Straße / Nelly-Pütz-Straße. Neben lautem Geschrei konnte man dort die Insassen eines Pkw beobachten, die lautstark mit einem Fußgänger stritten. In diesem Zusammenhang sei auch mit einer "echt aussehenden" Schusswaffe hantiert worden. Vor Eintreffen der Beamten hatte sich der Pkw zunächst von der Einsatzörtlichkeit entfernt, konnte jedoch wenig später auf einem Parkplatz angetroffen werden.

Auch die Insassen des Pkw konnten letztlich ermittelt und angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten mehrere echt aussehende Spielzeugpistolen. Auch der vermeintlich bedrohte Fußgänger konnte ermittelt werden. Es handelt sich um einen Freund der beiden Fahrzeuginsassen. Er gab übereinstimmend zu den Angaben der Fahrzeuginsassen an, dass man sich gemeinsam "einen Spaß erlaubt habe". Zu einer tatsächlichen Bedrohung war es bei dem Aufeinandertreffen der Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren nicht gekommen. Eine Strafanzeige wurde dennoch wegen Mitführen eines nicht erlaubten Reizgases gefertigt.

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