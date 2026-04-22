Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Trickdieb tarnt sich als Spendensammler - Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:22 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft am Markt im Stadtteil Repelen zu einem Trickdiebstahl.

Ein bislang unbekannter Mann gab sich dort mit zwei weiteren Männern als Spendensammler für gehörlose und blinde Menschen aus. Mit Klemmbrettern in den Händen sprachen die Männer verschiedene Personen an unter dem Deckmantel, Spenden einsammeln zu wollen.

Ein 58- jähriger Mann aus Moers beabsichtigte eine Spende abzugeben. Während der Moerser sein geöffnetes Portmoneé in der Hand hielt, übergab der Unbekannte ihm sein Klemmbrett, mit der Bitte dort etwas auszufüllen. Diesen Moment nutzte der Mann, um das im Portmoneé befindliche Bargeld zu entnehmen. Er flüchtete daraufhin zunächst zu Fuß in Richtung Stormstraße.

Ihm folgten die anderen beiden Männer. An der Stormstraße stiegen die drei Männer in einen silberfarbenen VW Kombi mit Gelsenkirchener Städtekennung ("GE") und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Der Mann, der das Geld aus der Geldbörse nahm, wird als ca. 170-180 cm groß, ca. 25-30 Jahre, mit schlanker Statur, dunklen kurzen Haare, dunklem Bart, bekleidet mit einer braunen Lederjacke, hellem T-Shirt, grauer Jeans und dunklen Turnschuhen, beschrieben.

Die anderen beiden Männer sollen ebenfalls ca. 25-30 Jahre alt, der eine schlank, der andere von kräftiger Statur gewesen sein und einen dunklen Bart getragen haben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Männern und deren Fluchtfahrzeug geben können.

/cd Ref. 260421.1950

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