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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rheinberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (21.04.2026) brachen gegen 03:10 Uhr unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Rheinberger Straße ein.

Die Täter hebelten zunächst die Schiebetüren im Eingangsbereich auf, um in das Geschäft zu gelangen.

Im Inneren brachen die Unbekannten gewaltsam einen Rolladenschrank auf und entwendeten hieraus diverse Tabakwaren.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache West im Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02843-9340.

/cd Ref. 260421-0400

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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