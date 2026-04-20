Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Fahrradcodierung am 21.04.26

Hamminkeln (ots)

Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln bieten für die Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 21.04.26, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Polizeidienststelle Hamminkeln (Rathausstraße 17) eine Fahrradcodieraktion an.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten, den Personalausweis und die Kaufunterlagen mitzubringen.

BH/

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