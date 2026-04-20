POL-WES: Hamminkeln - Fahrradcodierung am 21.04.26
Hamminkeln (ots)
Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln bieten für die Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 21.04.26, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Polizeidienststelle Hamminkeln (Rathausstraße 17) eine Fahrradcodieraktion an.
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten, den Personalausweis und die Kaufunterlagen mitzubringen.
BH/
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