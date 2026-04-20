Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Gasexplosion sorgt für Sachschaden

Polizei ermittelt

Hamminkeln (ots)

Bei einer Gasexplosion kam es am Freitag gegen 23:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Glockenkamp zu erheblichem Sachschaden. Personen wurden nach jetzigem Stand nicht verletzt.

In einem Mehrzweckraum mit Küchenzeile im Bereich einer Garage stand ein Gasgrill mit einer Gasflasche, von der die Explosion ausgegangen ist. Wie es genau dazu gekommen ist, ist jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Durch die Explosion wurden mehrere Türen im Garagenbereich beschädigt. Das Garagentor flog heraus. Zwei davorstehende Autos wiesen erhebliche Beschädigungen auf.

Die Druckwelle der Explosion ging auch durch das Wohnhaus. Sie beschädigte Schränke und deren Inhalt und Türen. Wände und Statik des Hauses wurden nicht beschädigt.

BH/260418-0049

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