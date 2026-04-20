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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit geöffneter Pkw Tür

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitagmittag (17.04.) gegen 13:05 Uhr kam es auf der Niederrheinallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedellecfahrer beim Zusammenstoß mit einem abgestellten Pkw lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Der 62-jährige Fahrradfahrer aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem Pedellec die Niederrheinallee in Richtung Leineweberplatz.

Ein 51-jähriger Mann aus Duisburg hatte seinen Pkw parallel zur Fahrbahn der Niederrheinallee abgestellt und beabsichtigte in dem Moment des Vorbeifahrens des Pedellecfahrers am Pkw, auszusteigen.

Beim Öffnen der Fahrertür kollidierte diese mit dem Pedellecfahrer, der daraufhin zu Fall kam.

Durch den Sturz erlitt der 62-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.

Die Niederrheinallee musste für die Zeit der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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