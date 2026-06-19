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Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerpunkteinsatz in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots)

(md) Am gestrigen Donnerstag, 18. Juni kontrollierte die Paderborner Polizei erneut mit Kräften des Ordnungsamts und der Ausländerbehörde die Paderborner Innenstadt und angrenzende Bereiche, wie die Paderwiesen, den Bürger- und Riemekepark und das Paderquellgebiet. Die Einssatzkräfte waren in zivil und uniformiert unterwegs, auch ein Diensthundführer mit seinem Hund war dabei.

Die Beamtinnen und Beamte führten bei hochsommerlichen Temperaturen 62 Personenkontrollen durch und erteilten 17 Platzverweise. Zwei Personen kamen vorübergehend in Gewahrsam, zwei weitere wurden festgenommen. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte zwei Strafanzeigen und 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aus und es kam zu sieben Sicherstellungen. Darunter war ein Einhandmesser eines 17-Jährigen, der zudem, als vermisst gemeldet war. Sichergestellt wurden auch neun Tütchen mit Cannabis, die ein 20 Jahre alter Mann im Riemekepark dabei hatte.

Am frühen Abend fand man bei einem 26 Jahre alten justizbekannten Mann Bargeld in szenetypischer Stückelung. Bei der Durchsuchung fand die Polizei Kokain in neun entsprechend für den Verkauf vorbereiteten Tütchen. Der Mann wurde festgenommen, seine beiden Handy stellten die Beamten sicher, die weiteren Vermittlungen laufen.

Innerhalb des Behördenschwerpunkts 2026: "Wir sind da - mit Sicherheit in der Paderborner Innenstadt" legt die Polizei mit den örtlichen Ordnungsbehörden den Fokus auf Ordnungsstörungen und Straftaten - insbesondere Gewalt-, Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikte. Ziel ist eine Aufhellung des Dunkelfelds, um so kriminelle Strukturen durch sichtbare Präsenz und gezielte Schwerpunkteinsätze zu zerschlagen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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