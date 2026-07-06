Polizei Düren

POL-DN: Dummer Jungenstreich mit strafrechtlichen Folgen

Kreuzau (ots)

Aus einer Gruppe Kinder und Jugendlicher heraus wurden am Samstagabend (04.07.2026) in Kreuzau vorbeifahrende Pkw mit Eiern beworfen. Zu Schäden kam es durch Glück letztlich nicht.

Gegen 19:30 Uhr meldeten Zeugen verdächtige Jugendliche im Bereich der Maubacher Straße, die dort vorbeifahrende Fahrzeuge mit Eiern bewerfen würden. Hierbei wurde mindestens ein Pkw getroffen und nur durch Zufall nicht beschädigt. Die Tatverdächtigten seien in Richtung Rurufer geflüchtet.

Noch während der Anfahrt der Polizeibeamten zum Einsatzort meldete ein weiterer Anrufer einen ähnlichen Vorfall. Diesmal hatten die Jugendlichen im Bereich der Grillhütte "Drei Erken" Eier auf passierende Fahrzeuge auf der K32 geworfen, diese aber nicht getroffen. Durch die Polizeibeamten gelang es letztlich zwei der Eierwerfer (12 und 14 Jahre alt) anzutreffen. Sie räumten ein, Teil einer Gruppe gewesen zu sein, die aus Langeweile die Eier gekauft und zu Wurfgeschossen umfunktioniert hatte.

Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten der beiden Jungen. Zu schwerwiegenden Folgen wie z.B. einem Unfall oder Sachschäden an den geworfenen Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht. Dennoch wurden Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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