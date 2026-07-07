Polizei Düren

POL-DN: Rollator-Training in Düren und Jülich: Sicher mobil im Alltag

Düren / Jülich (ots)

Gemeinsam mit der Rurtalbus GmbH bietet die Polizei Düren auch in diesem Sommer wieder kostenlose Rollator-Trainings an. Die Veranstaltungen richten sich an alle Menschen, die ihren Rollator sicherer nutzen möchten oder erst seit Kurzem auf eine Gehhilfe angewiesen sind. Im Mittelpunkt stehen praktische Übungen und hilfreiche Tipps für den Alltag.

Viele Menschen nutzen täglich einen Rollator, um mobil und selbstständig zu bleiben. Doch bereits kleine Hindernisse wie Bordsteinkanten, unebene Wege oder das Ein- und Aussteigen in Bus und Bahn können Herausforderungen darstellen. Genau hier setzt das Training an.

Gemeinsam mit erfahrenen Ansprechpartnern der Polizei und der Rurtalbus GmbH können die Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre den sicheren Umgang mit ihrem Rollator üben. Dabei geht es unter anderem um die richtige Einstellung des Rollators, die Überprüfung der Technik, das sichere Bewältigen von Alltagshindernissen sowie das Ein- und Aussteigen in Bus und Bahn. Fragen rund um die sichere Nutzung des Rollators werden ebenfalls beantwortet. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.

Die Termine im Überblick:

- Freitag, 31. Juli 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr Marktplatz Düren - Donnerstag, 6. August 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr Kirchplatz Jülich

Die Polizei Düren und die Rurtalbus GmbH freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und laden alle Interessierten herzlich ein, ihre Sicherheit und Mobilität im Alltag mit praktischen Übungen zu stärken.

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