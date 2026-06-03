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POL-OF: Mit Herz und Engagement für Dreieich: Verabschiedung zweier langjähriger Ehrenamtlicher

POL-OF: Mit Herz und Engagement für Dreieich: Verabschiedung zweier langjähriger Ehrenamtlicher
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Dreieich (ots)

Am Montag hieß es Abschied nehmen von zwei vertrauten Gesichtern des Freiwilligen Polizeidienstes Dreieich: Mit Jürgen Meyer und Wolfgang Diehm verlassen zwei langjährige Ehrenamtliche den Dienst, die über viele Jahre mit großem Engagement, Verlässlichkeit und persönlichem Einsatz das Stadtbild und das Sicherheitsgefühl in Dreieich mitgeprägt haben.

Mit dem Erreichen der Altersgrenze endet die gut 25-jährige Tätigkeit von Jürgen Meyer, einem "Mann der ersten Stunde". Seit den Anfängen des Freiwilligen Polizeidienstes brachte er sich mit großem Engagement ein und hätte seine ehrenamtliche Tätigkeit gern noch weiter fortgeführt. Auch Wolfgang Diehm verabschiedet sich nach langjährigem Einsatz aus dem Dienst. Seit 2005 war er insbesondere für seine stets besonnene und eloquente geschätzt.

Bei Kaffee und Kuchen blickten die beiden gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf viele Jahre des Engagements zurück und sorgten mit der ein oder anderen Anekdote für persönliche und heitere Momente. Dass ihnen der Abschied von ihrem Ehrenamt schwerfällt, machten beide offen deutlich. Polizei und Stadt werden ihr langjähriges Wirken vermissen: Jürgen Meyer etwa bei der jährlichen Absicherung des Feuerwerks der Haaner Kerb, für die er sich regelmäßig bis spät in die Nacht engagierte, sowie Wolfgang Diehm, der mit seiner ruhigen Art und einem guten Wort zur rechten Zeit vielen in Erinnerung bleiben wird.

Karin Eisenhauer, Fachbereichsleiterin Bürger und Ordnung der Stadt Dreieich, die beide seit den Anfängen kennt, würdigte ihren Einsatz mit persönlichen Worten: "Da empfinde ich ganz viel Dankbarkeit für die vielen geleisteten Stunden für die Bürgerinnen und Bürger von Dreieich."

Bewerbungen für den Freiwilligen Polizeidienst können noch bis spätestens zum 05.07.2026 bei der Stadt Dreieich oder dem Stabsbereich E 4 des Polizeipräsidiums Südosthessen eingereicht werden. Weitere Informationen unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/freiwilliger-polizeidienst-im-polizeipraesidium-suedosthessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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