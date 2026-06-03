Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 70-Jähriger am Bahnhof von Jugendlichen geschlagen und getreten: Polizei sucht Zeugen

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Nach einem körperlichen Angriff auf einen 70-Jährigen am Salmünsterer Bahnhof am späten Dienstagabend hat die Polizei Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um weitere Hinweise.

Eine Zeugin hatte sich gegen 23.30 Uhr am Notruf gemeldet und von einem am Boden liegenden, verletzten Mann am Bahnsteig 1 berichtet. Nachdem der 70-Jährige in einem ebenfalls hinzugerufenen Rettungswagen unter anderem wegen mehrerer Platzwunden behandelt wurde, ging es für ihn in ein Krankenhaus.

Den Beobachtungen eines Zeugen sowie den Angaben des Opfers zufolge liegen den Beamten bislang folgende Informationen vor, was im Vorfeld geschehen sein muss: Demnach befand sich der 70-Jährige zuvor im Regionalexpress, der aus Richtung Fulda kam. Im Zug sei er auf etwa fünf Jugendliche getroffen, wobei es auch zu einem kurzen Gespräch gekommen sei. Als der Mann in Salmünster ausstieg, folgte ihm die Gruppe. Im Wartebereich des Bahnhofs hätten sie dann auf ihn eingeschlagen und auf ihn eingetreten, ehe sie in Richtung Spessartstraße flüchteten. Offenbar war er durch die Gewalttätigkeiten auch kurzzeitig bewusstlos gewesen. Noch unklar ist, ob die Angreifer auch mit einer Flasche auf ihn einschlugen, denn daran konnte er sich nicht erinnern; jedenfalls fanden sich Glassplitter an seiner Kleidung.

Die Unbekannten konnten lediglich als dunkel gekleidet und mit dunklem Hautton beschrieben werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können. Auch Fahrgäste im Zug könnten wichtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Orb (06052 9148-0).

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