Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann aus See gerettet: Gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Heusenstamm (ots)

(lei) Ein Einsatz mit glimpflichem Ausgang beschäftigte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht zu Mittwoch am Goldberg-See. Ein Mann hatte gegen 0.30 Uhr selbst noch telefonisch mitgeteilt, sich im Bereich des Sees zu befinden und aus eigener Kraft nicht mehr an das Ufer gelangen zu können. Er gab an, dringend Hilfe zu benötigen. Nach diesem Notruf bei der Rettungsleitstelle begaben sich umgehend auch zwei Polizeistreifen zur genannten Örtlichkeit.

Vor Ort musste zunächst der genaue Aufenthaltsort des Mannes lokalisiert werden. Aufgrund eines sichtbaren Handylampenlichts sowie lauter Hilferufe, die der Mann von sich gab, konnte er schließlich im Bereich des Sees unter einem Baum ausfindig gemacht werden. Da die Stelle zu Fuß nicht erreichbar war, wurde die Feuerwehr zur technischen Rettung eingesetzt, unter anderem mit einem Schlauchboot sowie einer Drohne zur Lageerkundung. Feuerwehrkräfte näherten sich dem Mann über das Gewässer und mussten sich zunächst durch dichtes Astwerk arbeiten, um ihn zu erreichen. Anschließend wurde der Mann auf das Boot gebracht und sicher an das Ufer transportiert.

Der Gerettete befand sich in einem körperlich geschwächten Zustand und zeigte Anzeichen einer deutlichen Unterkühlung. Er wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine medizinische Einrichtung gebracht.

Wie die Polizei ermitteln konnte, handelte es sich um einen 27-Jährigen. Warum er bei Dunkelheit ins Wasser ging und wie er in die hilflose Lage geriet, ist noch nicht abschließend geklärt.

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