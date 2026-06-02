POL-OF: Rücknahme Vermisstenfahndung

Hanau (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen (me) Nachdem ein 21 Jahre alter Mann am Montagabend im Zuge einer Auseinandersetzung eine Stichverletzung erlitten hat, haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr