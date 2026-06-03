Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des Diebstahls von Motorroller: Polizei identifizierte Tatverdächtige

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Drei Jugendliche gelten seit Dienstag als Tatverdächtige und müssen sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des erschwerten Diebstahls beziehungsweise der Sachbeschädigung stellen.

Dabei geht es um einen Motorroller, der in der Nacht zu Dienstag vom Park- und Ride-Parkplatz am Bahnhof Salmünster gestohlen und Zeugenangaben zufolge anschließend auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße geschoben worden sein soll. Dort hätte man sich an dem Gefährt zu schaffen gemacht. Wer von den drei Minderjährigen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren was genau gemacht haben soll, ist noch Teil der weiter andauernden Ermittlungen. Geprüft wird nun auch, ob noch eine vierte Person beteiligt gewesen ist.

Jedenfalls stellten hinzugerufene Polizisten nicht nur die Personalien der drei Teenager, von denen sich zwei noch in der Nähe aufhielten, fest, sondern auch mutmaßliches Tatwerkzeug. Sollte es weitere Zeugen geben, so können diese sich bei den Beamten der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

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