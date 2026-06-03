POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung der L 3195 nach Verkehrunfall
Steinau an der Straße (ots)
(lei) Aktuell ist die Landesstraße 3195 im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 66 in Richtung Fulda nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Kurz vor 8 Uhr waren dort ein Auto und ein Kleinbus zusammengestoßen. Über Verletzte liegen der derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
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