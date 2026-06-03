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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung der L 3195 nach Verkehrunfall

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Aktuell ist die Landesstraße 3195 im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 66 in Richtung Fulda nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Kurz vor 8 Uhr waren dort ein Auto und ein Kleinbus zusammengestoßen. Über Verletzte liegen der derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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