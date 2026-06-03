POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung der L 3195 nach Verkehrunfall

Heusenstamm (ots) - (lei) Ein Einsatz mit glimpflichem Ausgang beschäftigte Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht zu Mittwoch am Goldberg-See. Ein Mann hatte gegen 0.30 Uhr selbst noch telefonisch mitgeteilt, sich im Bereich des Sees zu befinden und aus eigener Kraft nicht mehr an das Ufer gelangen zu können. Er gab an, dringend Hilfe zu benötigen. Nach ...

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