Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Pedelec gestürzt

Nideggen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (06.07.2026) stürzte eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin auf der L33 ohne Fremdeinwirkung. Sie verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Frau aus Vettweiß war mit ihrem E-Bike aus Richtung Nideggen kommend in Richtung Thum unterwegs. Auf der Gefällstrecke streifte sie nach Zeugenangaben eine Warnbake am Fahrbahnrand und kam mit ihrem Zweirad zu Fall. Hierbei verletzte sie sich schwer. Durch den Rettungsdienst wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik brachte. Weitere Fahrzeuge waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Am Fahrrad der 50-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

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