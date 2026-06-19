Polizei Braunschweig

POL-BS: Schuleinbrecher - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Blasiusstraße

17.06.26, 01.50 Uhr

Ein Täter gestellt, zweiter geflüchtet

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni wurde die Polizei aufgrund eines Einbruchalarms in einer Schule in der Blasiusstraße alarmiert. Mehrere Funkstreifenbesatzungen begaben sich daraufhin in Richtung der betroffenen Schule und umstellten das Gebäude. Von außen konnten die eingesetzten Beamten innerhalb der Schule zwei männliche Personen feststellen. Nach dem Betreten der Schule, gelang es beiden Tätern, aus dem Gebäude zu flüchten. Während ein Täter im näheren Umfeld gestellt und festgenommen werden konnte, gelang es dem zweiten, unerkannt zu fliehen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 17-Jährigen.

Nach Auswertung der ersten Spurenlage, sind die Täter durch Gewalteinwirkung von außen in das Schulgebäude eingedrungen. Innerhalb wurden ebenfalls beschädigte Türen festgestellt. Des Weiteren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und zwei Wertgelasse angegangen.

Der 17-Jährige wurde zunächst dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens wird u.a. nach dem zweiten Täter gesucht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

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