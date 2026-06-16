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Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher gestellt

Braunschweig (ots)

Neue Straße, 11.06.2026, 22.15 Uhr

Festnahme trotz Flucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Neuen Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Restaurant durch zwei Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich einer der beiden Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem er unter Gewaltanwendung ein Fenster öffnete und anschließend das Gebäude betrat. Im Inneren entwendete er eine Geldkassette sowie einen Schlüsselbund, während der zweite Täter währenddessen im Außenbereich verblieb und diesen absicherte. Als die 34-jährige Eigentümerin das Restaurant betrat, flüchteten die Täter umgehend vom Tatort. Die Flucht durch den Hinterhof konnte allerdings durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher den zwischenzeitlich alarmierten Beamtinnen und Beamten daraufhin weiterführende Hinweise geben konnte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte in Tatortnähe Tätereigentum sowie das vermeintliche Diebesgut aufgefunden werden. Zudem wurden die Täter durch die polizeiliche Videoüberwachung in der Innenstadt während der Flucht aufgezeichnet. Anhand dessen initiierten die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Braunschweig Mitte eine Nahbereichsfahndung, welche letztendlich zum Ergreifen zweier, in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte einschlägig bekannter, Männer im Alter von 23 und 24 Jahren führte. Der 24-jährige Täter konnte durch die Bundespolizei am Braunschweiger Hauptbahnhof gestellt werden. Der zweite, 23-jährige Täter suchte noch in der Nacht selbstständig die Wache des Polizeikommissariat Mitte auf, um unter Vortäuschung falscher Tatsachen eine Anzeige aufzugeben. Die Beamtinnen und Beamten erkannten jedoch den jungen Mann als Gesuchten, wie auch die unglaubwürdige Geschichte, die er erzählte. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Täter nach Abschluss aller verfahrenssichernden Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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