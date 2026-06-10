Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Anzeigen gegen eScooter-Dieb

Braunschweig (ots)

Querum, 09.06.2026, 20:50 Uhr

Aufmerksamer 15-Jähriger beobachtet Tat und schreitet ein

Am gestrigen Abend beobachtete ein 15-jähriger Braunschweiger, wie sich eine männliche Person in der Bottroper Straße augenscheinlich widerrechtlich mit einem Werkzeug an einem eScooter zu schaffen machte. Der 15-Jährige vermutete eine Diebstahlshandlung und folgte dem mutmaßlichen Täter. Als er ihn ansprach, drehte sich der Mann um und hatte dabei einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand. Der 15-Jährige wich zurück und informierte seine Pflegemutter, welche wiederum die Polizei rief. Anhand seiner Beschreibungen konnte der Täter durch Polizeibeamte auf der Berliner Heerstraße festgestellt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der eScooter tatsächlich entwendet wurde. Dazu befand sich der 25-jähriger Täter unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten. Er wurde zu einer Dienststelle gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt wegen Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetzt verantworten.

Inspektionsleiter Thomas Bodendiek findet lobende Worte: "Wer in seiner Freizeit ein solches Bewusstsein und diese Aufmerksamkeit an den Tag legt, verdient höchste Anerkennung! Hier wurde nicht nur couragiert, sondern auch mit richtigem Gespür für eine Gefahrensituation gehandelt. Dieses Verhalten hat zur Aufklärung von mehreren Straftaten beigetragen und verdient großen Dank!"

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