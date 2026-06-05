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Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stoppt Geisterfahrer

Braunschweig (ots)

A39 Richtung Kassel, 03.06.2026, 02:50 Uhr

49-Jähriger mit über drei Promille auf falscher Fahrbahn unterwegs

In der Nacht zu 03. Juni meldeten mehrere Zeugen einen Falschfahrer auf der A39 in Höhe des Autobahnkreuzes Wolfsburg/Königslutter. Zwischen den Anschlussstellen Scheppau und Cremlingen konnten Polizeibeamte einen Kleintransporter, der in falscher Richtung auf dem linken Fahrstreifen fuhr feststellen und anhalten, nachdem zuvor der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Salzwedel aufgenommen und verlangsamt wurde. Der Fahrer musste aufgrund seines unkooperativen Verhaltens zwangsweise aus dem Fahrzeug geholt und mit Handfesseln fixiert werden. Bei ihm wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Im wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ließ das Fahrzeug abschleppen. Der 49-jährige Verursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Verletzt wurde durch die "Geisterfahrt" niemand und es kam zu keinen Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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