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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Braunschweig (ots)

Donaustraße, 11.06.2026, 11.20 Uhr

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Am vergangenen Donnerstag ist es auf dem Fahrradweg der Donaustraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen gekommen. Die 66-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Donaustraße, vom Möhlkamp kommend, in Richtung Donauknoten. Als sie eine vor ihr fahrende, bislang unbekannte Fahrradfahrerin überholte, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Frauen. In Folge dessen stürzten beide Fahrradfahrerinnen auf die Straße. Die 66-Jährige verletzte sich dabei schwer. Die unbekannte Fahrradfahrerin erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden der 66-Jährigen, entfernte sich dann nach jedoch vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der unbekannten Fahrradfahrerin machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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