Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Tatzeitraum vom 06.06.2026, 20.45 Uhr bis 07.06.2026, 20.45 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines parkenden BMW in der Straße "Am Alten Gericht" ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack entwendet, in dem sich unter anderem Kleidung befunden hatte. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, nimmt die Polizei Ilmenau diese unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0140586/2026 entgegen. (jh)

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