LPI-GTH: Einbruch in Wohnwagen

Eisenach (ots) - Am späten Abend des 06. Juni soll es in der Tiefenbacher Allee zu einer verbalen Streitigkeit zweier Personengruppen gekommen sein, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Gruppierungen bereits aufgelöst. Offenbar begab sich ein Mann (19/rumänisch) fortfolgend in den Bereich "Sportpark". Nach ersten Erkenntnissen traf er dort wieder auf die Personengruppe und die Streitigkeit ...

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