LPI-GTH: Einbruch in Wohnwagen
Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)
Im Zeitraum vom 05.06.2026, 16.00 Uhr bis 07.06.2026, 12.00 Uhr, brachen unbekannte Personen in einen Wohnwagen im Riedweg ein. Der Wohnwagen wurde zunächst gewaltsam geöffnet, ehe der oder die Unbekannten den Innenraum durchwühlten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0140726/2026 entgegen. (jh)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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