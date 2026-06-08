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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewaltsames Eindringen in Supermarkt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Gelände eines Supermarktes in der Alfred-Ley-Straße. Anschließend drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Die Unbekannten ließen offenbar von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beutegut. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde heute, gegen 01.50 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0141037/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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