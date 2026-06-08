LPI-GTH: Gewaltsames Eindringen in Supermarkt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Gelände eines Supermarktes in der Alfred-Ley-Straße. Anschließend drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Die Unbekannten ließen offenbar von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beutegut. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde heute, gegen 01.50 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0141037/2026) entgegen. (jd)
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