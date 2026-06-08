LPI-GTH: Diebstahl
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Mehrere Fahrzeuge eines Tiefkühl-Heimservice durchsuchten bislang Unbekannte. Zuvor begaben sich der oder die Täter widerrechtlich in eine Lagerhalle in der Prof.-Hugo-Jung-Straße. Im weiteren Verlauf wurden unter anderem Bargeld sowie elektronische Geräte, darunter zwei "iMac", entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen dem 06. Juni, 19.30 Uhr und gestern, 22.00 Uhr. Der Beuteschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0141028/2026) entgegen. (jd)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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