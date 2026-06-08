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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheit im Verkehr

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Fahrer eines E-Scooters wurde gestern im Bereich der August-Trinius-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden hat. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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