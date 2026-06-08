LPI-GTH: Trunkenheit im Verkehr
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein Fahrer eines E-Scooters wurde gestern im Bereich der August-Trinius-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden hat. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (jh)
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