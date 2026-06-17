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Polizei Braunschweig

POL-BS: Wohnmobile im Visier von Dieben und Einbrechern

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet

13. - 15. und 17.06.26

Zwei Täter gestellt

Gleich zweimal weckten Reisemobile in den vergangenen Tagen die Begierde von Delinquenten.

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf ein Wohnmobil abgesehen, dass durch die Eigentümer an den Kleingartenanlagen des Riddagshäuser Weg geparkt war. Letztmalig gesehen wurde das Fahrzeug dort am Abend des 13. Juni. Am Morgen des 15. Juni stellte die Besitzerin dann fest, dass sich das Wohnmobil nicht mehr am Abstellort befand, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Bei dem Mobil handelt es sich um ein sog. Alkoven-Fahrzeug in Weiß. Im Rahmen der Ermittlungen wegen KfZ-Diebstahls werden u.a. auch Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben. Hinwiese nimmt der KDD unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

In einem zweiten Fall wurde in der vergangenen Nacht der Besitzer eines Wohnmobils in der Böcklerstraße aufgrund eines lauten Geräuschs geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei männliche Personen, die sich an seinem Wohnmobil zu schaffen machten. Er sprach die jungen Männer daraufhin an und verständigte die Polizei.

Die daraufhin eingesetzten Beamten konnten noch in Tatortnähe zwei junge Männer feststellen, auf die die Beschreibung zutraf. Der Hinweisgeber erkannte beide Personen sodann auch als die Männer, die an seinem Fahrzeug hantiert haben. Die 18- und 20-Jährigen wurden folglich vorläufig festgenommen. Anschließend wurde festgestellt, dass in das Wohnmobil eingebrochen wurde. Beide Personen trugen zudem Gegenstände bei sich, die aus dem Fahrzeug stammten.

Während der Verbringung ins Zentrale Polizeigewahrsam begann der 18-Jährige plötzlich von innen gegen die Scheiben des Funkstreifenwagens zu treten und leistete Widerstand gegen die sich anschließenden Maßnahmen der Beamten. Erst, nachdem er in seiner Zelle verbracht wurde, schien er sich mit den strafrechtlichen Folgen seiner Tat abzufinden.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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