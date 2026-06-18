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POL-BS: 13. Interdisziplinäre Fachtagung "Häusliche Gewalt" widmet sich den besonderen Herausforderungen durch psychische Beeinträchtigungen

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Braunschweig (ots)

Braunschweig, 18.06.2026 -Psychische Beeinträchtigungen können sowohl Ursache als auch Folge häuslicher Gewalt sein. Mit diesem Schwerpunkt beschäftigte sich die 13. interdisziplinäre Fachtagung "Häusliche Gewalt", die die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig gemeinsam mit der Polizeidirektion Braunschweig am 18. Juni 2026 ausrichtete.

Unter dem Leitgedanken "Besondere Herausforderungen durch psychische Beeinträchtigungen" kamen rund 180 Fachkräfte aus Justiz, Polizei, Gesundheitswesen, Opferhilfe, Beratungsstellen, Jugendhilfe, Sozialdiensten, Wissenschaft und weiteren Einrichtungen in Braunschweig zusammen, um aktuelle Entwicklungen, Unterstützungsangebote und Perspektiven für die Praxis zu diskutieren.

Nach der Begrüßung durch Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig, und Detlev Rust, Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig, standen zwei eng miteinander verbundene Perspektiven im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung: Zum einen die Situation von Betroffenen, die als Folge häuslicher Gewalt zusätzlich unter psychischen Belastungen oder Erkrankungen leiden. Zum anderen die Frage, wie mit Tätern umgegangen werden kann, bei denen psychische Erkrankungen eine Rolle spielen.

Das Programm der Tagung griff diese Themen aus unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln auf. Beiträge zur psychosozialen Prozessbegleitung zeigten auf, wie Opfer während eines Strafverfahrens unterstützt werden können. Weitere Vorträge beleuchteten die Arbeit des Frauen*Hauses München, die Strukturen des Trauma-Netzwerks Niedersachsen sowie psychiatrisch-psychologische Perspektiven auf häusliche und innerfamiliäre Gewalt.

Polizeipräsident Thomas Ring betonte: "Die Bekämpfung häuslicher Gewalt ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gerade bei komplexen Fragestellungen wie psychischen Beeinträchtigungen zeigt sich, wie wichtig das engagierte Zusammenwirken unterschiedlicher Professionen und Institutionen ist. Nur gemeinsam können wir bestehende Unterstützungsstrukturen weiterentwickeln und nachhaltige Lösungen für die Menschen in unserer Region schaffen."

Generalstaatsanwalt Detlev Rust erklärte: "Strafverfolgung hat nach den gesetzlichen Regelungen primär die Täter im Fokus. Um Beeinträchtigungen von Opfern zu lindern, gibt es deshalb inzwischen Angebote diverser Institutionen. Deren Angebote zum Schutz und zur Unterstützung müssen gerade bei psychischen Beeinträchtigungen von Betroffenen häuslicher Gewalt passgenau wirken. Deshalb ist es notwendig, die unterschiedlichen fachlichen Erfahrungen und Perspektiven zusammenzuführen."

Die diesjährige Fachtagung bot Raum für einen intensiven fachlichen Austausch und lieferte wertvolle Anregungen, um Unterstützungs- und Hilfsangebote im Bereich häuslicher Gewalt weiterzuentwickeln.

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