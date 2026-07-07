Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau/ A7 - Zeugen gesucht

Nach einem Überholmanöver auf der A7 musste ein LKW-Fahrer ausweichen und baute einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 8 Uhr in Fahrtrichtung Kempten. Der 56-jährige Scania-Fahrer befuhr die dortige Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Sprinter überholte den Lkw und scherte den ersten Erkenntnissen nach wohl sehr knapp vor dem Lkw ein. Der 56-Jährige musste offenbar nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei schrammte er an der Betongleitschutzwand entlang. Der Fahrer des Sprinters stieg aus, fertigte Bilder vom Unfall und fuhr weiter. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf und sucht nach dem Fahrer. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07321/975220 zu melden. Der Schaden am Scania und seinem Anhänger wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Betongleitschutzwand wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

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