Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen

A8 - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Am Montag streiften sich zwei LKWs auf der A8 bei Mühlhausen.

Ulm (ots)

Die beiden Laster fuhren gegen 9.30 Uhr auf Höhe von Mühlhausen auf der A8 in Richtung Stuttgart. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr mit seinem Laster auf der mittleren Spur. Neben ihm fuhr ein 58-jähriger Daimler-Fahrer. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach griff der Fahrer des Daimlers wohl nach seiner Wasserflasche und kam hierbei nach links von seiner Spur ab. Er streifte den Laster auf der Mittelspur. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 21.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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