Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wer fuhr über die rote Ampel

Am Montag wollten beide Unfallbeteiligte grün gehabt haben.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr an der Kreuzung Ulmer Straße / Reutlinger Straße. Eine 73-Jährige fuhr mit ihrem roten Mini in der Ulmer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr eine 48-Jährige mit ihrem weißen Audi Q4 in der Reutlinger Straße in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Frauen an, dass ihre Ampeln grün zeigten. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Autos blieben fahrbereit. Die Polizei (Tel. 07161/632360) sucht Zeugen, die gesehen haben, ob eine der beiden Fahrerinnen bei rot über die Ampel fuhr.

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